L’aiuto per i figli di Klodiana. Tante iniziative di solidarietà. Non si ferma la mobilitazione

Il cuore grande del territorio si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Si spiega anche così la grande mobilitazione che si è innescata per aiutare i figli di Klodiana Vefa, la donna di Castelfiorentino uccisa a 36 anni dall’ex marito che poi si è tolto la vita. L’appello del sindaco Alessio Falorni era stato chiaro: "Non lasciamo soli questi due ragazzi". E il territorio ha risposto con grande generosità.

È trascorsa poco più di una settimana dal terribile femminicidio e le iniziative di solidarietà per i due figli, di 17 e 14 anni, non si fermano. Dopo il conto corrente aperto dal Comune per eventuali donazioni, adesso scendono in campo anche le imprenditrici agricole di Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato. Come? Con una vendita speciale di ciclamini e piante aromatiche della solidarietà. Domani al mercato di Campagna Amica del Parco delle Cascine a Firenze, andrà in scena una raccolta fondi che saranno versati sul conto corrente aperto dal Comune di Castelfiorentino.

Tra i banchi del mercato contadino, per tutta la mattina, sarà allestito uno stand dove saranno distribuiti esemplari di ciclamini e di piante aromatiche, rosmarino, salvia, basilico, nate e coltivate in Toscana in cambio di una donazione economica. "E’ una iniziativa che è nata d’istinto, all’interno del nostro movimento, da sempre attento al molto tema della violenza contro le donne. - spiega Silvia Giovannini, delegata Donne Impresa Coldiretti Firenze Prato - La tragedia di Klodiana ci ricorda che il lavoro che dobbiamo fare come comunità e come Paese è ancora molto lungo. Ma ancora più grande è la tragedia dei figli di Klodiana che non hanno più una madre, un padre, una famiglia. E’ a loro che oggi va il nostro pensiero e la nostra attenzione; è a loro che dobbiamo provare a dare un barlume di speranza e futuro".

L’associazione riflette proprio sull’importanza di stringersi come comunità: "La nostra è una comunità che ha sempre dimostrato straordinario altruismo e solidarietà nel momento del bisogno e siamo sicuri che sarà così anche in questa occasione. Tutte le donazioni derivanti da questa iniziativa saranno versate sul conto corrente del Comune di Castelfiorentino".