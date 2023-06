Investito da un’auto Grave 25enne

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri a Castelfiorentino, dove un giovane di 25 anni è stato investito da un’auto in transito. È successo in via Galvani all’altezza con l’incrocio di via Masini. Il pedone è stato colpito da una vettura guidata da una donna di 44 anni. Sul posto, poco prima delle 16, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un’automedica e due ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e di Empoli, e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il ragazzo investito ha riportato diverse fratture e per questo è stato trasportato d’urgenza al Cto dell’ospedale Careggi di Firenze. Durante i soccorsi

è rimasto sempre cosciente. Sotto choc la persona alla guida dell’automobile, assistita dai sanitari e portata al San Giuseppe per accertamenti.