Invariati i servizi essenziali. E nessun aumento delle tasse

Invariati i costi dei servizi educativi e alla persona così come quelli per il sociale, oltre a nessun aumento delle tariffe relative alla mensa e al trasporto scolastico. Questi i principali punti del bilancio di previsione 2024-2026 approvato dall’amministrazione comunale di Capraia e Limite. "È un bilancio complesso, ancora una volta gravato dall’aumento dei costi dettato dalle utenze e dalla spending review – sottolinea il sindaco Alessandro Giunti –, ma nonostante questo siamo riusciti a mantenere invariati i costi relativi ai servizi essenziali, e non sono state aumentate le tariffe relative alla mensa e al trasporto scolastico. Invariato anche il sostegno alle famiglie in difficoltà, sebbene siano minori le entrate per il fondo di solidarietà".

Il bilancio è stato chiuso intorno ai 7 milioni di euro. "Sul fronte delle entrate abbiamo un piano di recupero per l’Imu e un incremento della tassa di soggiorno, indice di un aumento delle presenze turistiche – insiste Giunti –, mentre il fronte delle uscite è caratterizzato dal piano delle opere pubbliche e dalle spese per la manutenzione delle strade, degli edifici scolastici e del mantenimento delle aree verdi. In parte avremo un bilanciamento dei costi energetici grazie alle opere di ammodernamento della pubblica illuminazione, che andremo a terminare in questi primi mesi dell’anno. Dunque nessun aumento di Irpef e Imu". Il sindaco poi conclude: "Quindi, questa amministrazione conferma gli impegni presi, illustrati nel DUP, l’atto programmatico che definisce le linee di indirizzo e gli strumenti finanziari, recentemente approvato e caratterizzato dal passaggio tributario da tassa sui rifiuti a tariffa corrispettiva Taric, dalla conclusione del Piano operativo strutturale integrato e del Piano operativo comunale".