Intifada al corteo del Primo maggio: "Anche per difendere la Palestina"

L’Empolese Valdelsa si scalda in attesa del Primo Maggio. Il corteo cittadino, al quale dovrebbe essere presente anche Susanna Camusso, sarà un’occasione importante anche per il Csa Intifada che dà appuntamento alle 9.30 in piazza Don Minzoni e poi alle 13 pranzo al centro di Ponte a Elsa. "Questi primi mesi del 2024 sono stati caratterizzati, oltre al consueto stillicidio giornaliero, da due tragedie sul lavoro di dimensioni impressionanti – dicono –. Firenze e Suviana, due tragedie che hanno in comune, come spesso accade, il coinvolgimento di lavoratori in appalto. Saremo al corteo però anche in solidarietà al popolo Palestinese che, come quello Curdo, ha diritto ad uno stato libero e sovrano: vogliamo l’immediato cessate il fuoco".