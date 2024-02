Insieme possiamo rendere Internet migliore

In Italia i ragazzi hanno a disposizione il "Manifesto della comunicazione non ostile" per un buon comportamento online. Segue la netiquette, ovvero una buona condotta sui social: netiquette deriva dall’inglese net (rete) e dal francese étiquette (etichetta, regole di buone maniere). Il manifesto è stato scritto e votato da una community di oltre trecento persone. La nostra classe ha stabilito che i punti più importanti sono il sesto, l’ottavo e il decimo. Il sesto punto, "Le parole hanno conseguenze", ci insegna che le parole hanno un peso, infatti bisogna riflettere prima di parlare, perché possono esserci delle conseguenze anche spiacevoli. L’ottavo punto "Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare" lo abbiamo scelto perché ci insegna che ognuno ha idee diverse e ha il diritto di esprimersi senza essere insultato. Infine il decimo punto, "Anche il silenzio comunica", ci fa capire che, se ci accorgiamo di avere torto, a volte è meglio tacere. Il 6 febbraio 2024 è stato celebrato il Safer Internet Day, un evento internazionale supportato dall’Unione Europea che ribadisce l’importanza di comunicare bene in rete. Per questo abbiamo riflettuto sull’importanza di utilizzare parole-ponte, ossia parole gentili per avere un buon rapporto con gli altri e di evitare le parole-muro, che offendono e ostacolano una buona comunicazione. Capire come utilizzare correttamente le parole è indispensabile per una comunicazione efficace online e faccia a faccia.