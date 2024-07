"Informazioni e immagini alle forze dell’ordine"

EMPOLI

Autolinee Toscane, che gestisce in concessione l’intera rete autobus della Toscana, comprensiva sia delle reti urbane dei singoli comuni che dei collegamenti extraurbani, è a conoscenza dei vari episodi che si sono verificati sulla tratta Empoli-Siena. Le segnalazioni sono giuste da più parti, dagli stessi autisti e dai sindacati. Attraverso una nota, l’azienda fa sapere che "come sempre, si confronta con sindacati ed autorità per affrontare molteplici aspetti, compresi quelli sulla sicurezza". Nel caso specifico viene spiegato che "sui casi che avvengono tutte le istituzioni sono state avvertite e loro stesse hanno segnalato in passato la situazione. Alcuni controlli da parte delle forze dell’ordine sono stati fatti. È chiaro che poi la questione è in mano alle stesse forze dell’ordine, con tutta la nostra massima disponibilità a dare informazioni ed immagini quando ce le chiederanno".

I mezzi in circolazione sono infatti tutti dotati di videocamere a bordo "che servono da deterrente ma anche ausilio per le autorità, che possono sempre avere a disposizione le immagini per l’identificazione dei responsabili di questi episodi". Non tutti i mezzi, invece, hanno la cabina chiusa. Autolinee Toscane spiega che man mano che verranno mandati ’in pensione’ i vecchi mezzi, i nuovi saranno dotati di tutti i dispositivi di sicurezza: è in atto un "costante e progressivo rinnovo della flotta, con nuovi mezzi che saranno dotati di cabina chiusa" specifica l’azienda.

i.p.