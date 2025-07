Incidente a Vinci tra moto auto, è grave una donna: lo scontro e i soccorsi

Vinci, 14 luglio 2025 - Tre feriti di cui una donna molto grave trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli con un politrauma. Brutto incidente a Sovigliana, in via Leonardo da Vinci, questo pomeriggio poco dopo le 18,30 tra una moto e un’auto.

Ad avere la peggio una donna di 59 anni, che si trovava dietro al conducente della moto. Per cause da accertare il mezzo si è scontrato con una vettura e i due passeggeri sono caduti a terra. Il conducente ha riportato ferite non gravi, mentre la donna ha avuto conseguenze peggiori. Assistito anche l’uomo che era al volante dell’auto, che non ha riportato ferite.

Sul posto per ricostruire la dinamica la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Per soccorrere la donna inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso poi ripartito, poiché è stato deciso di trasferire la vittima al pronto soccorso empolese.