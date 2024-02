Empoli, 20 febbraio 2024 – Incidente stradale per l’attaccante dell’Empoli, M’Baye Niang. L’auto del calciatore, una Mercedes Classe G, questa mattina poco dopo le 5, è finita contro una Seicento in sosta. L’impatto è avvenuto in via Lari Fanfulla. Il calciatore è stato soccorso in codice verde.