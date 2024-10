Si schianta con la moto contro un’auto, 16enne in condizioni disperate

Empoli (Firenze), 30 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale intorno alle 12 di oggi in via Sanzio, a poche decine di metri dal polo scolastico di Empoli. Un ragazzo di 16 anni in sella alla sua moto da cross, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una macchina in sosta.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Quando i sanitari del 118 lo hanno soccorso era già in arresto cardiaco. In un primo momento è stato attivato l’elisoccorso Pegaso, ma poi si è deciso per il trasporto al più vicino ospedale San Giuseppe. In base a quanto appreso, il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Probabile che fosse appena uscito da scuola, visto che lì vicino si trovano praticamente tutti i principali istituti superiori della città.