Tragedia a Empoli, muore a 16 anni in un incidente stradale

Empoli, 30 ottobre 2024 – Tragedia in via Sanzio a Empoli, non lontano dal polo scolastico, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 30 ottobre. Da chiarire la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni il giovane era a bordo della sua moto da cross e, per cause in via di accertamento, avrebbe urtato una macchina in sosta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Sul posto i sanitari del 118 che hanno effettuato il trasferimento all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove purtroppo è deceduto.