Incidente sul lavoro, operaio si ferisce gravemente a una mano

Montespertoli, 26 ottobre 2024 – Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. Coinvolto l’operaio di una azienda. Grave infortunio sul lavoro a Montespertoli nella giornata di sabato 26 ottobre intorno alle 19.

Un operaio si è ferito gravemente ad una mano. L'arto sinistro è finito sotto dei rulli. La vittima, un uomo da 50 anni, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'incidente è avvenuto in via Taddeini. Sono stati i colleghi a chiamare il 118.

Hanno infatti subito capito la gravità della situazione. Un intervento di soccorso delicato che ha imposto poi il trasferimento immediato a Careggi. Dove il personale sanitario ha operato l’uomo. Si indaga adesso su cosa sia accaduto. Un malfunzionamento del macchinario a cui l’operaio stava lavorando o una svista? Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio.