Scontro tra auto, arriva Pegaso. Gravissima una donna dopo l’incidente

Fucecchio (Firenze), 19 dicembre 2023 – Un botto tremendo, uno scontro di notevole entità sulle colline di Fucecchio, in località Galleno, al confine tra le province di Pisa, Lucca e Firenze. Ad avere la peggio è stata una donna, trasportata a Firenze con l’elisoccorso Pegaso.

La 67enne si trova adesso ricoverata in prognosi riservata ed è in condizioni molto gravi. La dinamica è ancora tutta da accertare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alla polizia municipale per i rilievi. In totale i feriti sono quattro, di cui un altro trasportato in ospedale con ferite lievi ad una gamba.