Scontro frontale. Grave una donna

Scontro frontale ieri pomeriggio poco dopo le 16 in via Piccaratico, nel comune di Vinci, sulle colline di Spicchio. Tre le persone coinvolte nel sinistro, ma ad avere la peggio è stata una donna di trentanove anni, trasportata in codice rosso, ma non in pericolo di vita, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni ed è stato allertato anche Pegaso, sebbene poi non ci sia stato bisogno di ricorrere al servizio dell’elicottero di soccorso. Ancora al vaglio degli agenti le dinamiche dell’incidente, che come detto ha visto protagoniste due auto, una con a bordo due persone e l’altra solo il guidatore, che si sono scontrate frontalmente procedendo una direzione di Sovigliana e l’altro verso Limite sull’Arno.