Fucecchio, auto esce di strada e finisce nel fosso tra la vegetazione

Fuecchio, 21 luglio 2023 – L’incidente è accaduto alle 11.50. Un’auto ha perso il controllo abbattendo il guard rail e finendo nel fosso sottostante, in mezzo alla vegetazione. L’allarme per i soccorsi è stato lanciato subito. Accade sulla via Romana Lucchese.

Almeno una persona è rimasta ferita nell’incidente, con il trasporto del 118 in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli hanno provveduto alla messa in sicurezza e al recupero della vettura con l’autogru che era nel frattempo arrivata dal distaccamento di Firenze Ovest.