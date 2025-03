Incidente sulla 429, è morto l’uomo che si è scontrato col camion. Lascia moglie e due figlie

Certaldo (Firenze), 1 marzo 2025 - Non ce l'ha fatta il conducente dell'auto che mercoledì scorso si è scontrata con un camion cisterna lungo via delle Regioni, poco dopo la frazione di Petrazzi nel comune di Certaldo. L'uomo, Marco Benevieri, 56 anni, è deceduto all'ospedale di Careggi la sera stessa dove è arrivato trasportato in elisoccorso in condizioni disperate. Il terribile incidente si è verificato non distante da dove abitava.

L'uomo, infatti, risiedeva nella frazione di Petrazzi, nel comune di Castelfiorentino. Sposato, padre di due figlie di 32 e 28 anni, Benevieri è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. L’incidente si è verificato poco dopo le 10. In base ad una prima ricostruzione il mezzo pesante stava percorrendo la strada da Certaldo in direzione di Castelfiorentino, l’auto sopraggiungeva invece nella direzione opposta quando per cause da accertare è avvenuto lo scontro. La vettura prima di finire addosso al camion deve aver sbattuto contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Sul tronco della pianta erano infatti presenti evidenti segni di collisione.

Nella carambola il 56enne deve essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I soccorritori giunti sul posto lo hanno infatti trovato all’esterno dell’auto. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. L’auto sulla quale viaggiava era quasi irriconoscibile completamente distrutta nella parte anteriore. Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasferito sull’elisoccorso e trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale fiorentino. Dove però la stessa sera è deceduto.