Esplosione e incendio a Empoli, marito e moglie salvi per miracolo: erano a fare la spesa

Empoli, 19 novembre 2023 – Sono vivi per miracolo V.C. e la moglie M.. Ieri mattina quando l’appartamento all’interno dell’edificio industriale in via Lucchese è letteralmente esploso, la coppia si trovava al supermercato a fare la spesa. Victor da circa dodici anni è il custode dell’area. Si occupa di aprire e chiudere i cancelli, di controllare e monitorare il via vai di clienti e avventori: un presidio fisso, utile per tutti. Non appena è stato avvertito dell’incendio è corso subito sul posto ma ormai non c’era più nulla da fare. La deflagrazione dell’appartamento è stata una delle drammatiche conseguenze del terribile incendio divampato alla Pas Centro Pneumatici e che ha coinvolto anche l’edificio adiacente dove ha sede l’azienda Time Net. A quanto appreso all’interno del locale adibito a cucina era presente una bombola di gas che, raggiunta dalle fiamme, è esplosa. Chi ha udito il forte boato ha parlato come di una bomba. E in effetti i danni registrati al primo piano dell’edifico sono quelli che possono essere causati da un potente ordigno. Finestre saltate, vetri e pezzi di ferro ovunque sparati a diverse decine di metri, i muri segnati da evidenti e profonde crepe. Nell’appartamento di intatto era rimasto ben poco. "Ero uscito da poco – racconta l’uomo con gli occhi fissi su quello che fino a un’ora prima era il suo tetto – Stavo facendo spesa con mia moglie. Possiamo dirlo: siamo salvi per miracolo". Felici per essere scampati alla morte, la coppia adesso è preoccupata per il loro gatto: Markis era nell’appartamento e non si trova. "Speriamo sia riuscito a mettersi in salvo", sospira la padrona.

7 foto Incendio in una ditta di pneumatici a Empoli

Anche Franco Iorio, fondatore e presidente di Time Net, è affranto. L’azienda che si occupa di servizi digitali si trova accanto all’azienda di pneumatici. L’incendio l’ha raggiunta e semidistrutta. "Tutti gli uffici commerciali sono stati avvolti dalle fiamme, non è stato risparmiato nulla – racconta – Anche la parte che utilizziamo come magazzino per le scorte di materiale hardware è andata distrutta. Questo è per noi il danno più grosso: ora dovremmo provvedere velocemente all’approvvigionamento di questi componenti. L’aspetto positivo è che i nostri clienti non risentiranno di nulla. Tutti i dati sono salvi. I back up eseguiti nella nottata dai nostri server in remoto, che si trovano al Terrafino e a Padova, sono andati a buon fine".