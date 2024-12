Inaugurazioni natalizie a Capraia e Limite: dal presepe poliscenico alla mostra in Vaticano

Da un lato c’è il "presepe poliscenico", con l’edizione 2024 che sarà inaugurata oggi. E a centinaia di chilometri di distanza, domani alle 16, avverrà l’inaugurazione della mostra "Cento presepi in Vaticano" che vedrà fra le opere esposte sotto il colonnato del Bernini anche la "Barca del Giubileo".

Sono insomma giorni di inaugurazioni per Capraia e Limite, partendo dal presepe poliscenico "Una notte a Betlemme", che sarà inaugurato alle 15 odierne. Il presepe è stato allestito in via Matteotti, nei locali della Misericordia di Limite, e sarà intanto visitabile anche domani e il 14 e 15 dicembre prossimi dalle 15 alle 19:30. A partire dal 20 dicembre e fino al 6 gennaio 2025, i visitatori potranno osservare l’opera ogni giorno sempre dalle 15 alle 19.30 (eccezion fatta per il giorno di Natale, quando l’orario di apertura è stato programmato per le 16).

"Il presepe, completamente animato e meccanizzato, si sviluppa in questa edizione su una superficie molto più ampia, di circa trenta metri quadrati – ha spiegato il vicesindaco Edoardo Antonini - comprende tutte le fasi del giorno e della notte ed è stato realizzato dal presepista Tommaso Cei con la collaborazione di numerosi volontari".

Sempre oggi pomeriggio, ma alle 15.30, in piazza Battisti sarà inaugurata la seconda edizione del "Presepe sull’Acqua". E poi c’è la Barca del Giubileo, che dopo esser stata esposta per settimane ai piedi del santuario francescano de La Verna è pronta a ’debuttare’ in Vaticano: nei giorni scorsi, una delegazione di Capraia e Limite ha raggiunto Roma ed è arrivata sino al colonnato per allestire l’opera. E domani alle 16, anche il vicesindaco e il presepista Cei prenderanno parte in piazza San Pietro all’inaugurazione dell’esposizione che comprende presepi provenienti da tutto il mondo.