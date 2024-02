Inaugurato il fontanello in piazza

Buone notizie per l’ambiente. Il Comune di Vinci ha inaugurato un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità. L’impianto, realizzato da Acque, si trova in piazza VIII Marzo a Sovigliana. Si tratta del quinto impianto di trattamento dell’acqua da bere presente nel territorio comunale di Vinci e, in particolare, il secondo realizzato dal gestore idrico gestore (l’altro è collocato dal 2012 nel Parco dei Mille). Alla “prima” del fontanello erano presenti il sindaco Giuseppe Torchia, il vicesindaco Sara Iallorenzi. Per Acque, oltre alla consigliera d’amministrazione Valentina Vanni, c’erano Simone Millozzi e Fabio Trolese, rispettivamente presidente e amministratore delegato. Come tutti gli altri fontanelli progettati e realizzati da Acque, anche quello di piazza VIII Marzo eroga gratuitamente acqua della rete idrica "immediatamente buona da bere", grazie a un sistema che elimina il cloro. "Gli obiettivi che intendono perseguire gestore idrico e amministrazione comunale – spiega Torchia – sono quelli di offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie, concorrere alla riduzione di rifiuti, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della risorsa e avvicinare la popolazione al consumo dell’acqua di rubinetto. Il fontanello che abbiamo inaugurato è il quinto impianto che eroga “acqua buona” sul territorio comunale". "Quello dei fontanelli – sottolinea Millozzi – è un progetto strategico, in continua crescita, che serve a dare valore alla risorsa di cui ci occupiamo quotidianamente. L’acqua del fontanello, che ha il pregio di essere immediatamente piacevole da un punto di vista organolettico, è infatti la stessa che arriva nelle case: super-controllata, a chilometro zero e buona da bere".