Inaugurata la stazione meteo: "Importante fare prevenzione"

Taglio del nastro per la stazione meteo. Succede nell’anniversario del downburst del 2014. Il sindaco Simona Rossetti ha ricostruito quanto accadde il 19 settembre di 9 anni fa quando il territorio di Lazzeretto e Stabbia venne duramente colpito da un evento atmosferico praticamente sconosciuto in Italia, tanto da portare un nome americano, proprio perché tipico di quel Paese. "A distanza di quasi 10 anni – ha affermato – ricordo ancora il dramma di quei giorni ma anche il sollievo di dover contare ‘solo’ danni alle cose e non alle persone. Con impegno la ricostruzione a Stabbia e Lazzeretto avvenne quasi subito grazie allo sforzo della comunità e delle Istituzioni. Quell’imprevedibile evento ha dimostrato quanto sia necessario investire nella protezione civile". La stazione è anche in grado di rilevare la temperatura e l’umidità esterne, la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni e di capire a quale distanza ci siano fulmini.