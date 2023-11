In un libro la storia del debito pubblico

CASTELFIORENTINO

A distanza di quasi un anno esatto dalla morte dell’intellettuale Romanello Cantini (nella foto), la famiglia ha deciso di pubblicare il volume "Il Museo degli errori. Storia del debito pubblico italiano". Un libro che ricostruendo la storia di ogni decisione dei governi italiani degli ultimi settant’anni, indicandone protagonisti e responsabilità, racconta in dettaglio come si è formato il debito pubblico italiano che, come è noto, è uno dei più alti del mondo. La presentazione si terrà sabato prossimo alle 16 al Ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Come si legge nella presentazione, a cura del figlio Lapo "Romanello Cantini non fa sconti a nessuno. Governi tecnici, politici, di pentapartito o, più recentemente, di centrodestra o di centrosinistra: nessuno è immune da colpe". La serata, promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con la famiglia e il contributo della Banca Cambiano 1884 Spa, sarà introdotta dai saluti del sindaco, Alessio Falorni, e del presidente della Banca Cambiano 1884 Spa, Paolo Regini. Interverranno inoltre storici e giornalisti amici dell’intellettuale scomparso: Pier Luigi Ballini, professore emerito di Storia Contemporanea all’Università di Firenze (facoltà di Scienze Politiche), Andrea Fagioli (giornalista e critico televisivo), Giovanni Pallanti (giornalista e scrittore), e infine Marcello Mancini (giornalista e scrittore), cui è affidato il ruolo di moderatore.