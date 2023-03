"In tanti hanno firmato ai nostri punti raccolta"

"Sono estremamente soddisfatto dell’andamento della raccolta firme contro il divieto di circolazione per le auto a benzina e diesel dal 2035 che mette a rischio, nell’ambito europeo del comparto dell’automobile, circa 600mila posti di lavoro", dice il segretario della Lega Marco Cordone tirando le somme dell’attività del gazebo. Ben 131 persone hanno firmato in presenza la petizione, "riconoscendo la bontà del lavoro che la Lega sta portando avanti col suo segretario federale e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini", aggiunge Cordone. "Inoltre, ho visto grande interesse da parte della cittadinanza anche sulla questione delle case green e sulla nostra proposta di installare nel territorio comunale di Fucecchio le macchine ecocompattatrici – conclude Cordone –. Noi alla gente non offriamo voli pindarici ma solo un impegno serio e costante che deve vedere la Lega protagonista in positivo sul territorio, nell’interesse delle nostre Comunità".