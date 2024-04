In tanti alla Cispiosa. Un grande successo

Tanta partecipazione e a ancora un bel successo di partecipazione per la Cispiosa, l’evento cicloturistico fucecchiese che premia l’originalità dei partecipanti. Circa cinquanta appassionati di bicicletta si sono ritrovati ieri sul Poggio Salamartano, nel centro di Fucecchio, per partecipare a un evento che unisce la passione per il ciclismo alla voglia di vivere il territorio in una veste goliardica. Una forma conviviale e originale di praticare il ciclismo alla scoperta dei paesaggi più belli delle colline che circondano Fucecchio.

La scelta del 25 aprile come data dell’evento e il passaggio al Giardino della Meditazione in località Stabbia (Cerreto Guidi), uno dei luoghi dove si ricordano i martiri del Padule di Fucecchio, evidenzia l’attaccamento al valore della memoria storica da parte degli ideatori della manifestazione. Appuntamento al 2015.