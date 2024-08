In piazza Fratelli Cervi ’The Rockstar Show’

Sta andando avanti da domenica scorsa e sta proseguendo a ritmo incessante, con una Piazza Garibaldi costantemente gremita e festosa, la settimana ‘in rosa’ che sta vivendo la città. Una settimana caratterizzata da concerti a raffica e musica per tutti i gusti, da Alfa a Il Tre, alle super hit anni Ottanta. Stasera, è in programma l’anteprima della Notte + Rosa della Riviera Marchigiana vera e propria di domani sera: la festa lascia il centro città, si sposta al quartiere Faleriense, in Piazza Fratelli Cervi e sul palco arriva The Rockstar Show, ovvero un trascinante e coinvolgente multi tributo ad alcune delle band più iconiche, più amate, più seguite, nella storia del rock internazionale. E sarà un’altra entusiasmante abbuffata di musica, stavolta all’insegna del rock che, ancora una volta, farà ballare un pubblico di tutte le età che gremirà la piazza della Faleriense. Inizio previsto alle ore 22. Ingresso libero.