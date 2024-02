In cento per l’incontro con Donnini: "Uno sguardo nuovo sulla città"

Una campagna di ascolto fatta di tante tappe, quella di Emma Donnini, vicesindaco che punta a succedere a Alessio Spinelli. Oltre 100 cittadini hanno partecipato al primo importante appuntamento con la candidata a sindaco per il centrosinistra. Nei locali dell’oratorio La Calamita in piazza Salvo D’Acquisto i partecipanti, di ogni età, suddivisi per tavoli tematici, hanno avuto modo di confrontarsi sui tanti aspetti della vita cittadina proponendo idee e discutendo della Fucecchio del futuro.

A coordinare i tavoli di lavoro erano presenti tantissimi giovani a dimostrazione – spiega una nota del comitato elettorale – "della rinnovata voglia di partecipazione, di impegno civico e politico di una generazione che spesso è lontana da quella raccontata quotidianamente attraverso banali stereotipi". I giovani, dopo aver ascoltato i partecipanti ai tavoli, hanno relazionato di fronte a tutti sui temi del confronto: salute, scuola, giovani, lavoro, sviluppo economico, ambiente, decoro urbano, cultura, turismo, sport, associazionismo e Palio. "Quello che è stato evidente – ha commentato Emma Donnini - è la grande voglia di partecipare, di esserci da parte di tante cittadine e cittadini. E’ necessario che si progetti insieme la Fucecchio che vogliamo in futuro e per farlo, a mio avviso, è fondamentale osservare la realtà che ci circonda in modo attento ma anche curioso".

"Questo serve ad avere uno sguardo nuovo su Fucecchio – aggiunge Donnini –: osservando, oggettivamente, quelle che sono le criticità, il nostro sguardo deve aprirsi alla conoscenza delle tante bellezze presenti, per tutelarle e condividerle. Fucecchio, come è emerso nel confronto con le persone che sono intervenute, è una città straordinaria". I prossimi appuntamenti: lunedì alle 21 al circolo Le Vedute, il 12 febbraio nella Sala Poggio Salamartano; il 15 febbraio al circolo Torre; il 21 febbraio al circolo Samo via Provinciale Fiorentina.