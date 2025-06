In campo contro la violenza, c’è la mediazione

"La mediazione nel pallone". Questo il tema centrale dell’evento organizzato oggi al Salone Margherita Hack di Empoli, dall’Associazione nazionale mediatori professionista in collaborazione con la locale società di calcio dilettanti Asd Avane. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Empoli, che attraverso un laboratorio creativo e giocoso mira a trasmettere a baby calciatori il messaggio che collaborando si vince tutti. L’incontro, dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore allo sport di Empoli Laura Mannucci, sarà aperto alle 16 dall’intervento dell’avvocato Pietro Beretta Anguissola intitolato "Il conflitto in ambito sportivo".

Successivamente la parola passerà alle avvocatesse Benedetta Marmugi e Ilaria Lelli, che cureranno il laboratorio "Cosa vi fa venire in mente la parola conflitto?", attraverso il quale i giovani atleti saranno chiamati a riflettere su quali possono essere le situazioni di conflitto all’interno di una squadra sia dentro che fuori dal rettangolo verde. A seguire sarà invece la volta dell’intervista all’avvocato Duccio Viligiardi sull’importanza delle regole. In questo caso i bambini potranno analizzare quali sono i motivi più frequenti per i quali si litiga con i compagni di squadra o negli spogliatoi e nel loro mondo sportivo. Infine, intorno alle 17.15 gli avvocati Paola Levani, Barbara Mannelli e Andrea Petralli chiuderanno il pomeriggio con la simulazione di un conflitto in campo.

Ai piccoli calciatori sarà chiesto di raccontare un recente litigio, da cui partire per descrivere la giusta comunicazione di Squadra. All’evento, che sarà coordinato dal direttore sportivo dell’Avane Francesco Borghini, parteciperà anche l’avvocato Maria Cira D’Antonuoi.