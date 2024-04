"In campo accordi per far crescere il Centro commerciale naturale" A Fucecchio, nuove prospettive per il commercio locale con l'apertura imminente di nuove attività e una rinnovata offerta di ristorazione. Progetti in corso per lo sviluppo del Centro Commerciale Naturale e un'atmosfera di rinascita simile a quella vissuta alla galleria "Le Contrade". A Montanelli, una nuova via shopping nel centro storico rafforza il commercio come punto di forza della città nel Valdarno.