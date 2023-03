In arrivo 16 nuovi alloggi Ecco come fare richiesta

Sedici alloggi disponibili a Fucecchio. È stato pubblicato dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa un bando di concorso aperto a tutte le cittadine e i cittadini dell’Unione per l’assegnazione in locazione semplice degli immobili di piazza Salvo D’Acquisto. Il termine per partecipare all’avviso e presentare le domande, comprensive di tutta la documentazione necessaria, scade il 22 maggio. All’esito delle domande verrà formata così una graduatoria generale e una speciale. Queste le modalità: direttamente all’ufficio protocollo del Comune di residenza o l’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni; a mezzo raccomandata; oppure tramite posta certificata Pec al seguente indirizzo dell’Unione dei Comuni: [email protected] Per le domande che saranno spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.