Impiegato amministrativo per studio di ingegneria

Studio di ingegneria di Empoli ricerca un impiegato amministrativo da inserire nel proprio organico. La figura si occuperà di gestione e registrazione di documenti amministrativi generici, archiviazione cartacea e digitale, inserimento e gestione delle fatture, gestione delle comunicazioni via telefono e via mail. Per accedere alla posizione è richiesto un titolo di studio in linea con l’attività. Previsto inserimento con contratto di apprendistato full time, ma l’azienda è disponibile a valutare anche un orario part-time. Richieste delle buone conoscenze informatiche. Inoltre, sono richieste delle spiccate doti organizzative e relazionali e un’ottima capacità di lavorare in team. Preferibile che la risorsa sia in possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi, accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 7 marzo.