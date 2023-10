"Impara a Guidare in Sicurezza: il Progetto "Drive 4 Life" nelle Scuole di Empoli"

Il progetto "Drive 4 Life" delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino nel 2023 ha portato il tema del rischio alla guida e della sicurezza stradale tra i banchi di oltre 35 classi degli istituti superiori empolesi. "Si guida per la vita, si guida per imparare, conoscere nuovi posti, incontrare persone. Ma bisogna imparare come farlo in sicurezza". La volontaria Anpas Liza Burgassi ha condiviso con i ragazzi un vademecum con le regole di comportamento da tenere. "Mantenere la calma, telefonare al 112, e dire che abbiamo bisogno di assistenza sanitaria, fornire indicazioni precise sull’indirizzo e sul numero di persone coinvolte. Specificare se sono coscienti o meno. Non avvicinarsi se la scena non è sicura".