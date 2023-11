Il tumore al polmone e le cause. Come prevenirlo e curarlo

EMPOLI

In occasione del mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione al tumore del polmone, l’ospedale San Giuseppe in collaborazione con il Comune di Empoli ha organizzato un pomeriggio informativo aperto a tutti. La data è quella di oggi dalle 17.30 a Palazzo Pretorio con il primo appuntamento di un ciclo di incontri, “Conoscere per affrontare”, ideati dall’oncologia del San Giuseppe, diretta da Francesca Martella. "Tumore al polmone: fattori di rischio, come prevenirlo e curarlo" è il titolo dell’iniziativa a cui partecipa l’assessore alle politiche sociali, Valentina Torrini, insieme ai professionisti dell’ospedale, per far conoscere i sintomi, i fattori di rischio tra cui principalmente il fumo, ma anche le possibilità diagnostiche e le terapie presenti. "L’abitudine al fumo sta crescendo tra le nuove generazioni, ma anche fra le donne: è importante far capire loro quanto questo contribuisca a far crescere il rischio di tumori al seno", sottolinea l’assessore Torrini. "E’ fondamentale organizzare queste iniziative, utili a sensibilizzare la cittadinanza, sulle problematiche oncologiche", aggiunge la direttrice sanitaria Silvia Guarducci. "Abbiamo pensato di avviare questo progetto proprio in questo mese di Novembre - conclude Martella - perché il tumore del polmone è il primo per mortalità nel nostro Paese, perché ognuno di noi molto può fare nella sua prevenzione, cessando l’abitudine al fumo, e perché negli ultimi anni l’armamentario terapeutico continua rapidamente ad arricchirsi di nuove molecole".