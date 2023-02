"Il tribunale a Empoli è una vera necessità" Il sindaco spinge a proseguire la battaglia

Anche Fucecchio, Comune centrale del Comprensorio del Cuoio – pur gravitando nell’Empolese Valdelsa - puntava ad una sede del tribunale a Empoli. "Il no del Governo all’istituzione di una sede del tribunale a Empoli è contrario alle esigenze del territorio e ai bisogni dei cittadini – dice il sindaco Spinelli –. Non può che esserci grande sconcerto, dopo anni in cui, insieme al senatore Dario Parrini, al consigliere regionale Enrico Sostegni, a imprese e professionisti, ci siamo impegnati a sostenere la necessità che venga riaperta una sede del tribunale. Quanto espresso dal ministro della giustizia Nordio, secondo cui l’istituzione di una sede del tribunale in città non è possibile per assenza di personale e per costi troppo alti per lo Stato, ci stupisce e ci delude. E crediamo fermamente che la questione debba avere ben altra interlocuzione e riscontro".