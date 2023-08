Il tragico epilogo L’anziana scomparsa ritrovata senza vita dopo giorni di ricerche

EMPOLI

Quarantotto ore tra angoscia e e speranza. Che purtroppo si è definitivamente spenta ieri mattina con il ritrovamento del corpo senza vita. Le ricerche di Rosa Zotti, 89 anni, di Ponte a Elsa, iniziate giovedì pomeriggio e andate avanti ininterrottamente per due giorni, si sono concluse nel peggiore dei modi. E’ stato Mig, un pastore tedesco di sei anni delle Pubbliche Assistenze di Rosignano addestrato per la ricerca in superficie e tra le macerie, a rintracciare, intorno alle 8, l’anziana sulle colline tra Pozzale e Casenuove, in via Nuova Valdorme, a circa dieci chilometri da casa. Il corpo in posizione supina si trovata in mezzo alla vegetazione, in un punto scosceso, vicino ad un terreno arato e non distante dalle case. Le ferite rilevate dai sanitari del 118 in seguito ad un primo esame esterno erano compatibili con una caduta accidentale. Quale sia stata la causa del decesso dovrà essere chiarita dall’autopsia che verrà eseguita nel reparto di medicina legale a Firenze, dove la salma è stata trasferita.

Per le ricerche dell’anziana si era mobilitata un’imponente task force composta da vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, volontari delle varie associazioni del territorio e non solo. Erano stati impiegati tutti i tipi di mezzi: elicottero, droni e un quad per raggiungere le zone più impervie. A risolvere il giallo è stato il fiuto di Mig, "lanciato" nella missione dai volontari Giuseppe Ponzio e Silvia Roberti. "Siamo arrivati sulla zona delle ricerche verso le 6 – raccontano i due volontari dell’Anpas di Rosignano – Ci siamo divisi il territorio setacciando campi, canaloni e boscaglia. Mig ha iniziato la sua perlustrazione e ad un certo punto si è diretto verso un punto preciso. Lo abbiamo seguito e ci ha portato alla signora, purtroppo deceduta".

Sul posto sono giunti subito i familiari per il riconoscimento. Un passaggio dolorosissimo per il figlio Salvatore, che aveva denunciato la scomparsa della mamma e che insieme ai soccorritori l’aveva cercata battendo palmo a palmo un’ampia area. Rosa Zotti era uscita di casa giovedì mattina diretta, probabilmente a piedi (non aveva la patente), al gattile di Empoli in zona Carraia. Dopo aver parlato con le volontarie della struttura si era allontanata. L’ultima segnalazione di avvistamento dell’anziata era delle 11.30 al Pozzale. La donna aveva chiesto informazioni ad una persona per raggiungere Montespertoli. Poi di lei si erano perse le tracce. Senza un telefono cellulare con sè (con uno smartphone poteva essere geolocalizzata e forse rintracciata prima) le ricerche si sono rivelate più complicate. Squadre di soccorritori – in alcuni momenti sono state attive oltre sessanta persone – hanno dato fondo a tutte le loro energie. Dal campo base allestito nei pressi della scuola di Pozzale si sono dati il cambio in modo da non interrompere mai l’attività. Trattandosi di una persona anziana più le ore passavano e più la speranza di ritrovarla in vita scemava. Anche il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha seguito con apprensione tutta la fase delle ricerche. Saputo del tragico epilogo è stata tra le prime a darne comunicazione attraverso un post su facebook. "Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto. La signora Rosa è stata ritrovata senza vita dopo due giorni di ricerche. Ho sentito il figlio che ringrazia tutti i volontari, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e tutti coloro che si sono adoperati per cercare la madre", ha scritto Barnini sui social.

Irene Puccioni