Il servizio raddoppia Arrivano altri due market

EMPOLESE VALDELSA

Adesso sono due (uno a Empoli, l’altro a Certaldo) ma entro la fine dell’anno raddoppieranno. L’Emporio solidale sbarcherà anche a Montespertoli (inaugurazione prevista per il mese di novembre) e a Castelfranco di Sotto. "Sul territorio della nostra Società della salute avremo così quattro punti – sottolinea Gionata Fatichenti, provveditore della Misericordia di Empoli – Dopo la sperimentazione a Empoli l’esperienza dell’Emporio solidale viene replicata anche da altri Comuni e questo ci rende orgogliosi".

"Dalla sua nascita, nel giugno 2021, sono molte le tessere attivate con numeri che sono cresciuti nel tempo sino ad arrivare oggi a contare 250 nuclei familiari, coinvolgendo circa 700 persone che fanno la spesa all’emporio solidale di Empoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Valentina Torrini – La tessera per gli acquisti viene data per sei mesi. Il servizio non ha una natura puramente assistenzialista. L’obiettivo è infatti quello di inserire le persone che vengono a fare la spesa all’Emporio solidale in un circuito dove trovano un serie di aiuti, non solo quello alimentare".

In via XI Febbraio sono stati intercettati altri bisogni a cui sono state date risposte concrete. "L’Emporio è un luogo

di comunità – riprende Torrini – Venti persone hanno trovato lavoro e cinquanta sono stati i tirocini lavorativi. L’Emporio solidale è un grande progetto che continua a crescere. Anche le farmacie comunali entreranno a farne parte. E’ quel luogo dove viene restituita dignità alle persone che si trovano in difficoltà a fare la spesa. Continuiamo a riempire gli scaffali con l’aiuto di tutti. La cena organizzata in piazza sarà

una serata degli empolesi per gli empolesi".

i.p.