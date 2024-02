Il ritrovo della mitica 3C

La 3C Professionale per il commercio "Leonardo Da Vinci" si è riunita dopo ben 47 anni. Correva l’anno 1977 quando quelle ragazze e quei ragazzi si frequentavano sui banchi di scuola. La vita e le varie vicissitudini hanno fatto prendere strade diverse, ma quando si sono ritrovati è come se il tempo non fosse mai passato. A cena al “Vinegar“ di piazza della Vittoria, la serata è volata tra ricordi e aneddoti. L’idea di riunire la mitica 3C è nata da Maurizio Monti e Fabio Calafati, che hanno trovato man forte da Marco Cei. Alll’appello non sono mancati: Fabio Calafati, Graziano Cappellini, Marco Cei, Luana Cioni, Grazia Cerbioni, Umberto Faccini, Letizia Marchesin, Katia Marruganti, Maurizio Monti, Stefano Pagli, Andrea Panelli, Maura Pellegrini, Tiziana Pellegrini, Daniela Pieracci, Manuela Priori, Graziella Rosi, Marco Santini, Simone Simoncini, Antonietta Terreni, Fausto Vagnoli. Assenti alcuni per lavoro. Maurizio Casini ha fatto la sua comparsa con un fascio di rose rosse per le signore.