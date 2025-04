"Il risultato dimostra che uniti ci si salva tutti"

"Questo accordo è un risultato importante visto come la vicenda era iniziata. Un risultato reso possibile dal comportamento esemplare del personale che è rimasto unito rendendo reale il principio che ci si salva tutti insieme senza lasciare indietro nessuno. Queste persone hanno dimostrato che quell’azienda è un pezzo della loro famiglia. La loro dignità e la passione per il proprio lavoro non meritavano di essere calpestate come hanno provato a fare". Il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) non nasconde il disappunto per l’iniziale atteggiamento dell’azienda e per la consapevolezza che, quando la Navico avrà lasciato Montespertoli, rimarrà una ferita da suturare. Si tratta pur sempre di posti di lavoro che lasciano il territorio ed è per questo, con tutta probabilità, che il primo cittadino ha auspicato anche sotto questo profilo un nuovo percorso condiviso con la Regione.

"Resta anche l’amarezza di vedere una storia industriale di qualità finire, ma con la Regione ci impegneremo a cogliere tutte le occasioni che possono nascere per una reindustrializzazione – ha concluso Mugnaini - . Questa vicenda deve impegnarci ancora di più a costruire con urgenza competitività e sviluppo prima che i nostri territori siano depredati". Il vicesindaco Marco Pierini ha ricordato le difficoltà della trattativa in fase iniziale. "L’accordo raggiunto era insperato solo qualche settimana fa. Il merito è innanzitutto dei lavoratori e del sindacato. Continueremo ad accompagnarli in tutti i modi che serviranno, facendo la nostra parte nel percorso di ricollocazione del personale".