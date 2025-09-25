Il rilancio commerciale del ’Giro’. Riaperto il bando sui fondi sfitti

Nuova vita per i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Il Comune riapre i termini per mettere a disposizione i locali. Una nuova manifestazione d’interesse chiama a raccolta i proprietari dei fondi per avviare il riuso temporaneo dei locali.

Rispetto al bando passato, conclusosi il 15 settembre, le modalità di presentazione della domanda rimangono le stesse. Si amplia l’area interessata dal progetto: per via Del Papa possono essere candidati i fondi della via fino all’incrocio con via Ridolfi (e non più fino a via del Gelsomino), per via del Giglio possono essere candidati i fondi fino all’incrocio con via Ridolfi e si aggiungono via Ridolfi e piazza Farinata degli Uberti, altri due pilastri del Giro d’Empoli. Secondo il bando, il Comune procederà a selezionare i fondi più adatti sulla base della loro localizzazione, delle caratteristiche, condizioni e del budget a disposizione; procederà a opere di manutenzione ordinaria e pulizia sui fondi scelti a totale carico del municipio, oltre all’allaccio delle utenze per il periodo di progetto, senza aggravio per il proprietario; metterà poi a disposizione i fondi selezionati a soggetti privati che verranno debitamente selezionati dall’ente per attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e culturali, compatibili con la destinazione dei fondi. Il Comune si impegna a restituire il fondo almeno in condizioni pari a quelle in cui è stato consegnato.

In cambio, il proprietario dovrà stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune fino al 31 marzo 2026, affinché il fondo possa essere utilizzato secondo i fini e le modalità indicate nel progetto, per attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e culturali, compatibili con la destinazione del fondo stesso.

Queste le vie interessate: via del Giglio, da via Ridolfi a via Spartaco Lavagnini; via Spartaco Lavagnini, da via del Giglio a via della Noce; via del Papa, da via della Noce a via Ridolfi, via del Gelsomino, via Ridolfi; Piazza Farinata degli Uberti. Questo intervento si configura quindi come una duplice opportunità: per i proprietari dei fondi sfitti, per riattivare e valorizzare i propri immobili e per chi vuole aprire un’attività in centro. La domanda deve essere presentata in Comune entro le 12.30 del 15 ottobre.