Il punto sulla viabilità: "Strade liberate, ma preoccupano le frane"

"Sono stati giorni frenetici. Ci siamo attivati prevedendo una serie di interventi in somma urgenza, mentre altri ancora dovranno essere effettuati. Da una prima stima, abbiamo calcolato che i danni al territorio ammontino almeno ad un milione di euro". Così il sindaco Daniele Vanni, aggiornando lo stato del territorio comunale a seguito del maltempo dello scorso fine settimana. Sono stati nel frattempo effettuati alcuni interventi e sopralluoghi con il geologo e i tecnici per le oltre venti frane abbattute su Vinci. Smottamenti che hanno limitato o interrotto la viabilità in più punti. Iniziando da Salvino. "Via Pistoiese è stata liberata – ha detto il primo cittadino – ma preoccupa il versante da cui è partita la frana e il geologo della Città Metropolitana sta valutando il tipo d’intervento da realizzare in tempi rapidi per riaprire la strada in piena sicurezza". Ieri era chiusa anche via Ripalta dall’intersezione fra via San Donato e via Beneventi, fatta eccezione per scuolabus e mezzi di soccorso. L’intervento di ripristino di via Orbignanese è programmato per oggi e per domani mentre a Spicchio, un pino caduto sul Lungarno Gramsci la scorsa domenica ha tranciato i cavi dell’illuminazione pubblica. Gli operai del Comune sono intervenuti isolando tre lampioni interessati dal problema in modo da poter riattivare il resto dell’illuminazione. Sul Lungarno Gramsci a Spicchio, domenica 16 marzo è caduto un pino, che ha tranciato i cavi dell’illuminazione pubblica. Gli operai del Comune sono intervenuti isolando tre lampioni interessati dal problema in modo da poter riattivare il resto dell’illuminazione. Considerando che gli operai comunali sono impegnati nei lavori di ripristino, giudicati prioritari, il Comune sta verificando la possibilità di affidare il servizio di sfalci dell’erba del verde pubblico ad una cooperativa esterna in modo da concentrare l’attenzione sui ripristini delle strade nelle prossime settimane.