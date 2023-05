Il primo brindisi Onori al Chianti Apre la mostra

Inizia oggi uno dei più prestigiosi eventi enogastronomici e culturali dell’anno in Toscana. Questa attesissima esposizione, dedicata al vino e alla cultura del Chianti, si terrà fino al 4 giugno nel centro di Montespertoli. "Aspettiamo i visitatori per bere un bicchiere di Chianti insieme", annuncia il sindaco Alessio Mugnaini invitando tutti, stasera alle 18, al taglio del nastro della Mostra del Chianti numero 65. Saranno presenti illustri ospiti, tra cui personalità del vino e delle istituzioni locali.

Durante la cerimonia di apertura, interverranno, oltre al sindaco Mugnaini e Valentina Canuti, consigliere comunale con delega allo sviluppo rurale; Giulio Tinacci, presidente dell’Associazione Viticoltori di Montespertoli; Ritano Baragli, vicepresidente consorzio Chianti e Ivan Giorgio Tarzariol, presidente Assoenologi Toscana. A seguire sarà dato il via alla festa con il taglio del nastro e il primo brindisi. Gli stand apriranno e sarà possibile acquistare il calice dedicato alla 65esima edizione nello stand in piazza del Popolo gestito dalla Pro Loco di Montspertoli. All’inaugurazione saranno presenti il Gruppo ‘900 e la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Alle 18 l via alle degustazioni in piazza del Popolo con "Vini, cipressi e dolci colline". Una degustazione guidata da sommelier Fisar Empoli di vini rossi di Montespertoli che si incontrano con i vini di Bolgheri. Un evento a cura di Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana nell’ambito del progetto Cap. Terres in collaborazione con Regione Toscana con i vini de La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi. Per partecipare è necessario prenotarsi per email scrivendo a [email protected]

Alle 21 in sala del consiglio si terrà la prima degustazione organizzata dai Viticoltori di Montespertoli dal titolo "Le microzone del vino a Montespertoli". Il primo spettacolo di sabato porta al "Teatro Machiavelli" i Lercio live nel loro tour decennale. Domenica la festa inizierà già dalla mattina con la mostra dei trattori d’epoca e il mercato nelle vie del centro. Alle 18 apriranno gli stand delle aziende agricole e la prima sfida delle contrade con il tiro alla fune. In piazza del Popolo ci sarà un’area dedicata alla gastronomia. Il tutto tra tante attrazioni. festa per nove sere.