Il Presepe ad Agosto da Castello a Empolesa Valdelsa: un Trionfo di Luci

Si è concluso ieri il Festival Francesco 4.0 a La Verna. Erano presenti anche la Pro Loco di Fucecchio e i presepisti di Castelfiorentino che hanno allestito un monumentale presepe di luce sotto il santuario. "Siamo stati a La Verna con alcuni dei nostri presepi - ha spiegato Stefano Mattii - fra questi ha trovato particolare riscontro quello luminoso che si propone ogni anno a Castelfiorentino, ma che abbiamo esposto lo scorso Natale nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma, luogo bellissimo a cui siamo particolarmente legati. Il presepe ha un chilometro di tubo luminoso. Ancora non è ufficiale, ma speriamo di poter portare questo presepe il prossimo Natale a Greccio. Lo rivedremo in ogni caso a Castelfiorentino". Non solo: presenti anche i presepi delle scuole primaria e dell’infanzia di Castelfiorentino. Sempre a La Verna, l’associazione ’Territorio in Comune’ di Ponte a Egola ha realizzato due monumentali ‘presepi sostenibili’ nel bosco del santuario e nel centro di Chiusi della Verna. Allestite poi anche diverse mostre. A 800 anni dall’approvazione della Regola Francescana e del primo presepe di San Francesco a Greccio, dall’11 agosto scorso Chiusi della Verna, nei boschi dell’Appennino centrale, ha ospitato il festival Francesco 4.0 con un programma ambientato e contestualizzato nei luoghi e negli ambienti in cui visse il Santo.

A.C.