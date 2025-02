Il ponticino distrutto. Ricostruirlo? Ecco l’iter

"Abbiamo conferito l’incarico per la stesura della relazione idrologica ed idraulica, che dovrà servire per la progettazione dell’intervento. L’obiettivo è arrivare alla ricostruzione del ponte nel minor tempo possibile". Lo annuncia il sindaco Alessandro Giunti a proposito dell’iter burocratico per il ripristino del ponticino sul Borro del Pescaione. Un intervento che servirà a suturare una ferita lasciata dall’alluvione del 2 novembre 2023 e rimasta ancora aperta: a causare il cedimento dell’infrastruttura fu l’esondazione dell’Arno, dovuta alle intense precipitazione. La ricostruzione era stata oggetto di dibattito anche in una seduta del consiglio comunale della scorsa legislatura. Riguardo alle tempistiche l’idea è di arrivare al progetto definitivo entro fine 2025. A quel punto saranno chiari anche i costi delle operazioni e si aprirà quindi la fase cruciale, ossia quella che dovrà portare all’intercettazione delle risorse economiche. Dei lavori, nella migliore delle ipotesi, si inizierà a parlare nel 2026.