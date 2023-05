Il pittore Simone Rocchi presenta “Geometria“ Opere e giochi di luce

EMPOLI

È stata inaugurata al Palazzo Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti a Empoli la mostra di Simone Rocchi, intitolata “Geometrie“. L’esposizione è organizzata dal locale Circolo Arti Figurative e rimarrà aperta fino al 4 giugno, dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle 19. Simone Rocchi è un artista nato a San Piero a Sieve nel 1964, cresciuto nell’ambiente dell’artigianato sanpierino, figlio di falegname, conosce e sa ben lavorare il legno.

Dagli anni Novanta, però, spinto dalla passione per la pittura, ha frequentato corsi da allievi di Annigoni e continuato gli studi soprattutto sulle tecniche esecutive, non escluse quelle del bassorilievo, della scultura e dell’incisione. La mostra allestita all’interno di Palazzo Ghibellino è incentrata su opere in cui la figurazione si scompone e si cristallizza in giochi di riflessi prodotti dalla luce con una sorta di campiture a mosaico. Oggi Simone Rocchi lavora ed espone nel suo studio in via Provinciale a Scarperia e San Piero..