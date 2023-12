Il Pd di Falorni: "La priorità sarà l’ascolto"

"Ci aspetta un periodo molto impegnativo, le elezioni amministrative di giugno prossimo sono un appuntamento decisivo e dovremo farci trovare pronti". Sono le prime parole del nuovo segretario Pd di Empoli Simone Falorni che prende il posto di Lorenzo Cei, dimissionario per ragioni professionali. Falorni arriva al timone Dem in una fase delicatissima e importante: tra sei mesi si vota per il rinnovo dell’amministrazione comunale. "Con Alessio Mantellassi (candidato sindaco del centrosinistra) abbiamo condiviso gli ultimi dieci anni in consiglio comunale, e c’è veramente piena sintonia. Sarà bello condividere pure questa esperienza con lui come candidato sindaco. Le mie prerogative da segretario – conclude Falorni – saranno l’ascolto, il confronto, la presenza e l’unità, e in funzione di queste ho composto anche la segreteria che mi affiancherà. Non possiamo tralasciarne neppure una, per affrontare l’intensa campagna elettorale che ci attende".

Simone Falorni, 44 anni, geometra ha già maturato una significativa esperienza in politica: dal 2013 al 2017 è stato segretario del circolo Pd delle frazioni di Avane, Pagnana e Marcignana, ed è stato eletto in consiglio comunale per la prima volta nel 2014. Dal 2017 è entrato a far parte della segreteria di Lorenzo Cei e alle amministrative del 2019 è stato rieletto in consiglio comunale, divenendo il capogruppo del Partito Democratico.