Il paese di Babbo Natale torna al parco Corsini, ecco le iniziative

Come da tradizione natalizia nel mese di dicembre tornerà anche quest’anno, Fucecchio Natalia, il paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda. Si tratterà di un programma intenso e ricco di eventi, alcuni in via di definizione. Sei appuntamenti gli appuntamenti previsti al Parco Corsini nei giorni 3, 8, 9, 10, 17 dicembre e 6 gennaio (dalle 10 alle 18), dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale.

Non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Tra le attrazioni principali saranno presenti la casa di Babbo Natale, la merenda con Babbo Natale, il Grinch e la sua casa, lo spettacolo delle principesse Disney, Willy Wonka e il suo laboratorio, la parata di Babbo Natale e il volo della Befana.