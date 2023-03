Il movimento consumatori del Valdarno e le vertenze sul lavoro

Una nuova linea dedicata all’utenza. La Sezione Valdarno Inferiore dell’Unione Inquilini e lo sportello del Movimento Consumatore di Santa Croce sull’Arno – dove c’è la sede di zona – informano che per farsi assistere è necessario chiamare il nuovo numero telefonico 331 4685185. La Sezione Valdarno Inferiore dell’Unione Inquilini – attiva in tutto il Comprensorio del Cuoio anche su molte problematiche sociali e guidata dall’avvocato Luca Scarselli (nella foto) – spiega una nota – continuerà nella propria assistenza agli inquilini. Invece si evidenzia – fa sapere Scarselli – come il Movimento Consumatori si occupi tra l’altro: si occupa anche di verificare e aiutare i cittadini su tutte le bollette e le utenze domestiche; sulla verifica delle cartelle esattoriali e possa assistere anche in vista della cosiddetta “Rottamazione quater” approvata di recente. Infine da ora in poi gli utenti potranno anche farsi assistere nelle controversie lavorative.