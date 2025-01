Il mercato immobiliare. Montelupo sul podio. Ha le quotazioni più alte dell’Unione

Montelupo è il Comune con la valutazione media più alta: per comprare casa servono 2.394 euro al metro quadrato, una cifra in aumento rispetto allo scorso novembre di quasi un punto percentuale (+0,8%) e rispetto al dicembre del 2023 (+0,1%). Precedendo, in un ipotetico podio, Empoli (2.187 euro al metro quadro, per un valore stabile negli ultimi due mesi ma diminuito di 1,2 punti se paragonato a poco più di un anno fa) e Capraia e Limite, che pur attestandosi a quota 2.060 ha fatto segnare un decremento marcato sul piano delle valutazioni rispetto al novembre 2024 (-2,2%) che diventa un vero e proprio crollo se paragonato al valore di dicembre ‘23 (-7,7%).

E’ questo il fermo immagine del mercato immobiliare dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa fotografato da Idealista, sulla base dei dati aggiornati allo scorso mese. I tre Comuni del podio sono gli unici che superano i 2.000 euro al metro quadro di valutazione media, ma sono tutti ben al di sotto della media dell’area metropolitana di Firenze, rimasta stabile a 2.938 euro per metro quadro.

In crescita anche le quotazioni di Montespertoli, che in un’ipotetica graduatoria immobiliare dell’Unione si piazzerebbe attualmente al quarto posto: 1.961 euro al metro quadrato, per un dato in aumento dell’1,5% rispetto a novembre ‘24 e dell’1,6% se paragonato al dicembre di due anni fa.

Ambivalente la situazione di Vinci, che si piazza in quinta posizione con 1.887 euro al metro quadrato: un valore aumentato rispetto al mese precedente (+1,3%) ma diminuito se paragonato a un anno e un mese fa (-1,9%). Il balzo in avanti più evidente sembrerebbe però essere quello compiuto da Gambassi: l’attuale valore di 1.862 euro al metro quadrato ne fa il sesto Comune dell’Unione più caro in termini immobiliari e l’ultima valutazione segnala un calo di due punti percentuali rispetto a novembre, ma se il dato dello scorso dicembre viene paragonato a quello di dicembre 2023 emerge al contrario un aumento di ben otto punti (+8,2%, nel dettaglio). Il saldo resta quindi ampiamente positivo.

Praticamente stazionaria la situazione di Montaione: l’ultimo dato in ordine cronologico parla di 1.680 euro al metro quadro, con oscillazioni minime in un senso o nell’altro (+0,5% rispetto allo scorso novembre, -0,8% se paragonato al dicembre del 2023). Poi c’è Cerreto Guidi, che con 1.667 euro al metro quadrato ha conosciuto un lievissimo apprezzamento rispetto a novembre (+0,1%) ed uno un po’ più marcato rispetto al secondo termine cronologico di paragone (+0,8%).

Certaldo invece oscilla, per quanto si tratta di variazioni minime: il mese scorso un potenziale acquirente deciso a comprare casa sul territorio di Giovanni Boccaccio spendeva mediamente 1.592 euro per metro quadro, ossia lo 0,1% in meno di quanto avrebbe speso nei trenta giorni precedenti ma lo 0,2% in più del dicembre 2023. In penultima posizione c’è Castelfiorentino, che pur facendo registrare un +0,8% rispetto allo scorso novembre si conferma fra le realtà più economiche (1.470 euro per metro quadro, -0,4% rispetto a poco più di un anno fa). Chi vuole risparmiare al massimo dovrebbe quindi puntare su Fucecchio: una casa costa secondo l’ultima rilevazione 1.412 euro per metro quadro, per un dato in diminuzione sia rispetto a novembre (-2,2%) che al dicembre ‘23 (-2,9%).

Giovanni Fiorentino