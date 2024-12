Il mattone torna a brillare. I movimenti del mercato. Cresce il costo delle case

Il prezzo massimo degli ultimi due anni. Il mattone "brilla" un po’ di più anche a Fucecchio. Secondo i dati di Immobiliare.it la città del Padule e di Montanelli sta assistendo a una crescita delle quotazioni. A novembre per gli immobili residenziali in vendita – questi gli ultimi dati delle rilevazioni effettuate – sono stati richiesti in media 1.493 euro al metro quadro, con un aumento del 3,18% rispetto a novembre 2023 (1.447 euro al metro quadro). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo proprio nei giorni scorsi. Il mese in cui è stato richiesto, invece, il prezzo più basso è stato gennaio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.408 euro al metro quadro.

Sul fronte degli affitti c’è una sostanziale tenuta: 8,36 euroal mese per metro quadro, con un aumento dello 0,48% rispetto a novembre 2023. Ma siamo lontani dal settembre scorso quando la richiesta era di 9,04 euro al metro quadro. Il 2024 – lo ricordiamo – è stato l’anno dell’impennata del costo delle locazioni che, nell’ultimo scorcio, dell’anno sono iniziate a scendere lievemente. Ma, in questo quadro, è la quotazione delle case in vendita che indica una ripresa significativa, anche se siamo ancora distanti da quello che era il prezzo medio pre Covid: oltre 1600 euro al metro quadrato. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in temini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: Massarella, Querce, San Pierino, Galleno, Ponte a Cappiano. In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari – secodno Omi – è Massarella con oltre 53 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Solo circa il 2% di tutti gli annunci immobiliari della provincia sono relativi alla città.

In totale sono presenti in città 1.158 annunci immobiliari, di cui 1.004 in vendita e 154 in affitto, con un indice complessivo di 50 annunci per mille abitanti. Nello specifico poi le quotazioni subiscono variazioni, anche sensibili, a seconda delle zone in cui è situato l’immobile. Secondo i dati dell’Omi, il prezzo degli appartamenti è compreso tra i 1.050 euro al metro quadrato e 1.700 euro al metro quadrato per la compravendita.

C. B.