Il Gp del Cuoio e delle Pelli Evento di sport e promozione "Valorizza tutto il Valdarno"

Un evento importante e atteso "passa" anche da Fucecchio. Torna il tradizionale appuntamento con il ciclismo nella cittadina conciaria con la nuova edizione del G.P. Industria del Cuoio e delle Pelli, gara a carattere nazionale per la categoria Elite Under 23 che si svolgerà sabato 2 settembre con partenza ed arrivo a Santa Croce. E la 77esima edizione. La storica società organizzatrice, Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno, presieduta da Federico Micheli con a fianco il vice presidente Fabrizio Arzilli ed i loro collaboratori (Coltelli, Mattonai, Costagli, Cecchi, Guidi, Zingoni e Brotini) anche per il 2023 coinvolge tutti i Comuni che abbracciano la zona del distretto: infatti oltre al maggior coinvolgimento del territorio di Santa Croce, nel percorso di gara verranno interessati anche i Comuni di Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Castelfranco e Santa Maria a Monte. Il percorso classico, di 180 chilometri, interessa da vicino tutti questi territori con l’intento valorizzare – spiega una nota – anche l’aspetto paesaggistico, storico e culturale nelle cittadine che non sono solo importanti per l’aspetto industriale, ma ognuna ha le proprie tradizioni, le proprie sfaccettature storico-culturali che le distingue l’una dall’altra.

Partenza alle 12,30 dal Palazzetto delle Sport di Santa Croce per fare un breve giro tra le vie del centro fino ad arrivare al km 0 fissato sotto lo striscione di arrivo di via Brunelleschi. Nella fase iniziale passaggio dalle strade di Fucecchio per giungere poi nel Comune di San Miniato con la salita dal versante di Fontevivo e passaggio nel centro storico, discesa verso La Serra per poi entrare nel territorio di Montopoli e poi da qui a Castelfranco e Santa Maria a Monte. Al via circa 180 corridori con formazioni provenienti da tutta Italia e con 3 rappresentativa straniere U.C. Monaco, PC Baix Ebre dalle Spagna e Wheelbase Cabtech dal Regno Unito. Anche quest’anno è prevista la vestizione di una maglia speciale che sarà assegnata al vincitore del traguardo volante che sarà allestito in ogni Comune attraversato. Maglia con lo stemma comunale oltre che a d un richiamo di qualcosa di particolare del Comune stesso che verrà fatta indossare nella premiazione finale da ogni Sindaco del Comune coinvolto.

Maglia speciale verrà assegnata al passaggio da Ponticelli nei pressi della Marco Lamine in ricordo di Davide Faraoni che era il titolare dell’azienda. Premi speciali in ricordo di Elio Banti, Trento Filippetti, Bruno Matteoli storiche figure del ciclismo. Ci sarà anche la diretta Tv degli ultimi 80 km di corsa a cura del team di Toscana Sprint che trasmetteranno sulle varie piattaforme disposizione.