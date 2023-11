Il gatto con gli stivali arriva a teatro

EMPOLI

Oggi protagonista del palco del Minimal Teatro di Empoli, in via Paolo Veronese, 10, sarà “Il gatto con gli stivali” della compagnia Pupi di Stac. Si svolgerà in doppia replica, alle 15.30 e alle 17.30 ed è gradita la prenotazione. Il costo del biglietto è di 4,5 euro. Lo spettacolo si inserisce nella stagione teatrale dedicata alle famiglie, “Dire Fare Teatrare”, promossa dal Comune, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro. La celeberrima fiaba, conosciuta a partire dal 1600 (Basile, Perrault) è nota ai più nella traduzione di Carlo Collodi del 1875. In questa allegra versione burattinesca si prendono un po’ le distanze dall’impostazione moralistica e con vena più scanzonata ed ironica si punta l’attenzione sul personaggio del Gatto, nella cui scaltrezza il pubblico dei bambini volentieri s’immedesima, quasi ad esorcizzare le difficoltà e le inadeguatezze dei piccoli di fronte al complesso mondo degli adulti. L’allestimento si avvale di scenografie intercambiabili su tavolo. L’animazione favorisce il rapporto con il pubblico che è chiamato a più riprese dal Gatto a partecipare all’azione. Per prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro, 0571 81629 – 83758, oppure inviando una email all’indirizzo [email protected]