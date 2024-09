Il Gambassi sfida l’Atletico Levane Leona. Il suo asso nella manica? È Elhadji Gueye

Un Gambassi con una freccia in più al suo arco quello che oggi alle 15.30 sarà a Laterina Pergine Valdarno contro l’Atletico Levane Leona. Nel rush finale del mercato il diesse Sgariglia ha infatti portato alla corte di mister Mauro Falco (foto) l’esperto attaccante esterno classe 1995 Elhadji Gueye. Nelle ultime tre stagioni il nuovo arrivato ha collezionato 59 presenze e sette gol in Promozione, dopo aver vinto sempre col Montelupo il campionato 2019-20 di Prima Categoria. Gli aretini nel primo turno del girone E di Prima Categoria sono stati protagonisti dell’unico pareggio di giornata impattando a reti bianche in casa contro l’Audace Galluzzo, mentre Bagnoli e compagni hanno regolato 1-0 il San Clemente. Proprio la tenuta difensiva è tra le prerogative di questo Gambassi che in due gare ufficiali ha subito un solo gol, direttamente da calcio piazzato. Per i giallorossi valdelsani inizia tra l’altro una settimana impegnativa con tre gare in sette giorni. Mercoledì, infatti, il Gambassi tornerà a Case Nuove per la seconda gara di coppa e domenica sempre davanti al proprio pubblico se la vedrà con il Chianti Nord.