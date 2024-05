Il futuro di Castelfalfi. Incontro pubblico cancellato. Ma i lavori vanno avanti

L’incontro per illustrare il progetto alla cittadinanza, fissato per il mese scorso, è stato definitivamente cancellato alla luce dell’imminenza delle elezioni amministrative: sarà compito della prossima amministrazione comunale, eventualmente, stabilire una nuova data. Ma i lavori vanno avanti: proprio nei giorni scorsi si è chiusa la parte delle operazioni che prevedeva in buona sostanza il recupero e il rifacimento della pavimentazione del borgo e la piantumazione di nuove alberature. Ed entro l’anno, dovrebbe essere completato anche il nuovo centro congressi del quale potrà usufruire la cittadinanza. E’ lo stato d’avanzamento delle opere di ampliamento e rinnovamento che riguardano la zona di Castelfalfi, portate avanti dalla "Tenuta di Castelfalfi Spa" con il via libera del Comune. L’ultimo passaggio approvato lo scorso febbraio riguarda in particolare la costruzione di due parcheggi: uno da 129 posti auto per un una superficie di oltre 6mila metri quadri (oltre a cinque posti per autobus) diventerà un parcheggio pubblico. L’altro, che dovrebbe invece prevedere 144 posti auto ed estendersi per 3900 metri quadri, sarà un posteggio privato. Opere che faranno da contorno alla realizzazione del nuovo padiglione per eventi e congressi all’interno del resort di lusso. La seconda fase, da completare successivamente, prevede invece la costruzione di un centro ricevimenti allo scopo di dotare il Resort di tutti i servizi necessari al funzionamento completo dell’intera struttura ricettiva (con i locali al pianterreno che ospiteranno attività commerciali). Un’opera con cui il magnate indonesiano di origini indiane Sri Prakash Lohia intende valorizzare ulteriormente l’area del resort che ha rilevato circa tre anni fa. Il successo riscontrato in termini di presenze dal "Castelfalfi Sping Festival" dello scorso marzo e le varie iniziative organizzate nel borgo (come il concerto del pianista Andrew Armstrong, lo scorso sabato) sembrano suggerire come la strada intrapresa sia già quella giusta.